شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من الموسم الثاني لـ Shogun قبل عرضه على FX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة FX التليفزيونية، لقطات جديدة من الموسم الثاني لمسلسل الفانتازيا والحركة Shogun الذي يتم تصويره منذ عامين ونصف، المقرر طرحه في 27 فبراير الجاري.

وسبق وطرحت منصة Hulu ومنصة FX، الإعلان الترويجي للمسلسل الياباني عبر حساباتها المختلفة.

ويلعب الثنائى سانادا وجارفيس دورالبطولة، حيث يقدمان شخصية يوشي توراناجا وشخصية جون بلاكثورن، وهو من تأليف جوستين ماركس وراشيل كوندو.

ويدور مسلسل Shōgun في اليابان الإقطاعية، وبالتالي فإنه يرسم تصادم رجلين طموحين من عوالم مختلفة وأنثى ساموراي غامضة، وبحار إنجليزي مجازف انتهى به المطاف إلى غرق سفينته في اليابان، أرض ستعيد ثقافته غير المألوفة تعريفه في النهاية اللورد توراناجا، دايميو ذكي وقوي، على خلاف مع خصومه السياسيين الخطرين؛ والسيدة ماريكو، وهي امرأة تتمتع بمهارات لا تقدر بثمن ولكن روابط عائلية شائنة يجب أن تثبت قيمتها وولاءها.