شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة صلاح قابيل تتلقى عزاء شقيقته الأحد المقبل من مسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح قابيل العزاء في شقيقته عصمت قابيل والدة المخرج أحمد ماهر، يوم الأحد المقبل من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.

وكان عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل، كشف عن وفاة عمته، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: "سبحان من له الدوام انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، آخر أخوات أبويا الله يرحمه".

ولد الفنان الراحل صلاح قابيل فى قرية العزيزية، مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وانتقل مع عائلته للعيش فى القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية، والتحق بكلية الحقوق ثم تركها ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وبعد تخرجه التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصرى التى قدم معها "شىء فى صدرى" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا"، تزوج "قابيل" من خارج الوسط الفنى، كما تزوج من الفنانة وداد حمدى لعدة سنوات ثم انفصلا دون أن ينجبا.