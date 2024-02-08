شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يقدم موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعزف المؤلف الموسيقى هشام خرما موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تنطلق في القاهرة في الفترة ما بين 15 وحتى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 393 لاعبًا من 70 دولة مختلفة.

وقام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، وسيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به خلال حفل الافتتاح.

ويستعد الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين لاستضافة هذا الحدث العالمي لرياضة الجمباز الفني في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، حيث تضم البطولة هذه المرة أكبر عدد يشارك في بطولات كاس العالم بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والحكام وضيوف البطولة من الإتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

يذكر أن هشام خرما شارك مؤخرا في مهرجان القلعة، من خلال حفل موسيقى كبير، وأعرب بعد الحفل عن سعادته البالغة بنجاحه خصوصا إنه يشارك في المهرجان للمرة الثانية على التوالي، قائلا لـ ”الخليج 365”: "فرصة حلوة أرى جمهور كبير في مكان يحمل تاريخ عظيم، وقدمت خلال الحفلة لجمهورى نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة مابين الهادى واليقاع السريع والغربى" .