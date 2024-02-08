شكرا لقرائتكم خبر عن تاليا ابنة تامر حسنى ترد على انتقادات حديثها المستمر باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت تاليا ابنة النجم تامر حسنى على الانتقادات التي طالتها من بعض الجمهور، بخصوص حديثها المستمر باللغة الإنجليزية خلال الفيديوهات التي تشاركها عبر حسابها على "إنستجرام".

وقالت تاليا تامر حسني خلال فيديو لها عبر خاصية "الاستوري": "الناس مش فاهمين كلامي، عشان بتكلم إنجليزي، أنا متعودة أتكلم إنجليزي عشان المدرسة، وأحيانا تانية بتكلم عربي، ممكن تعملوا ترجمة للكلام عشان تفهموه".



تامرحسني وتاليا

يذكر أن تاليا شاركت مع والدها تامر حسني مؤخرا في إحدى حفلاته بدبي، ونشر هو العديد من الفيديوهات والصور التي جمعته بها من زيارتهما لدبي.

وكان النجم تامر حسني حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه فيديو كليب "معلش" الذى يجمعه مع المطرب زاب ثروت، وهو من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع معاذ، وماستر علي فتح اللَّه، فضلا عن كليب "موحشتكيش" الذي جمعه بالفنانة ثراء جبيل.