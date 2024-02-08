شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لحكاية حورية فرغلى ونزار الفارس.. من بداية الخلاف حتى الصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلى التريندات مؤخراً بعدما تحدث المذيع العراقى نزار الفارس حولها مرة أخرى خلال تصريحات بمداخلة تليفزيونية بأحد البرامج قال فيها أنه لا يوجد أي مشكلة بينهما خلال الفترة الحالية مؤكداً أنه زارها في أزمتها الصحية الأخيرة، ولمن لا يعلم بداية القصة نشرحها في السطور التالية.

نزار الفارس وخطوبة fakeمن حورية فرغلى

البداية من تصريحات حورية فرغلى لليوم السابع العام الماضى في شهر مايو حينما ردت على إدعاءات نزار الفارس حول خطبتها بقولها : " نزار الفارس اتصل بي منذ أسبوع ليجري حوارا معى، واستضفته في منزلى لتصوير الحلقة قبل أن اتفاجأ بنشر الصور، وادعائه أنه خطبنى، .. هارفع قضية على الراجل ده،

وأضافت حورية فرغلي وقتها : "صحيت من النوم لقيت خبر الخطوبة المتداول وهو مصور حاجات من الميكنج ومنزل إنى خطيبته، وهو أنا لما اتخطب ها تخطب قدام كاميرتين وأهلى وأهله مش موجودين".

وتابعت حورية فرغلى : "طلب منى نصور فيديو على أغنية لراشد الماجد عشان عراقى واننا نرقص عليها واستغلها بأنه يقول إننا اتخطبنا، وأنا أول مرة في حياتى اشوفه، وأنا مش فاهمة خطوبة إيه دي اللى من غير وجود أب ولا أم ولا أهل ولا عيلة".

واستطردت: "كل الكلام ده غلط، ولو هو ما كذبهوش أنا هارفع عليه قضية، وده بيحلم هو ده منظر خطوبة حورية فرغلي إن أنا وهو لوحدينا ومفيش أى حد من العيلة دى كواليس تصوير البرنامج"

نزار الفارس ينفى وجود خلافات بينه وبين حورية فرغلى

ومؤخرا أكد نزار الفارس أن الفنانة حورية فرغلي تقبلت اعتذاره، مؤكدا أنه يجمعنا الحب والإحترام الآن، ولا صحة لما يثار حول وجود مشاكل بينهما حالياً.