بالصور- أبطال "مدرسة الروابي للبنات" يحتفلون بالعرض الحصري للمسلسل في عمان

ميرنا وليد - بيروت - احتفل أبطال مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بالعرض الحصري للموسم الثاني من المسلسل في العاصمة الأردنية عمان.

وحضر العرض أكثر من 200 شخص، من بينهم أإبطال المسلسل، ومؤلفة ومخرجة العمل، تيما الشوملي.

وكان من بين الحضور، كادر الممثلين في الموسم الثاني، بمن فيهم تارا عبود (سارة)، وسارة يوسف (تسنيم)، وتارا عطالله (نادين)، وكيرا يغنم (هبة)، وتاليا الأنصاري (شمس) ورنيم هيثم (فرح)، وليث عبوة (علي)، ومحمد نزار (عمر)، وكرم شامي (جواد)، وريم سعادة (مس عبير)، وغيرهم.

كما حضر العرض عدد من أبطال الموسم الأول من المسلسل، من بينهم جوانا عريضة وركين سعد.

يذكر أن الموسم الثاني من المسلسل، تدور أحداثه حول شابة مراهقة تكتسب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها عالقة في صراع يقودها في طريق لا تحمد عقباه، وتجر معها كلّ من حولها إلى مستنقع مظلم، كما تقوم إحدى زميلاتها في الصف بتوثيق كل ذلك من خلال عدسة كاميرتها.



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