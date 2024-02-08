نور عريضة تستمتع بوقتها على شاطئ البحر برفقة عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مجموعة صور برفقة زوجها جورج وإبنتهما آيلا، وثقت فيها إستمتاعها بوقتها برفقتهما على شاطئ البحر.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع لطافة العائلة وجمالها، وتمنوا لهم الإستمتاع بوقتهم.

ردت نور عريضة على بعض المتنمرين الذين سخروا من نحافتها ورشاقتها بأحدث صورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. وجاء في التعليقات من أفراد مسيئين: "احسها هي وبنتها ما ياكلو مو حكاية رشاقة بس الجوع واضح" وكتب اخر : يزم الله يقرفك" وجاء في تعليق ثالث: " ههههه ضعيفة متل البامبو".

واستعرضت نور هذه التعليقات وردت بأقوى طريقة عليهم وكتبت : "ايه واخرتها شوو؟؟ ما حدا سلم من الحكي المقرف.. لا النحيفة ولا المليانة ولا القصيرة ولا الطويلة.. وبعدين؟؟؟"

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