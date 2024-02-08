شادية دخلت الفن بمسابقة.. وآخر أغنية قبل اعتزالها

ياسر رشاد - القاهرة - فى مثل هذا اليوم وُلدت دلوعة السينما المصرية “شادية”، صاحبة الصوت الدافىء والشجن، وبخفة دمها وحضورها الطاغى،خطفت قلوبنا وأصبحت محفورة فى وجدان الجماهير العربية.

حياة شادية قبل الفن:

اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، وولدت عام 1931، بمنطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، اكتشف والدها موهبتها الفنية منذ الصغر، وطلب من الفنان فريد غصن تعليمها الغناء، ومن الفنان عبدالوارث عسر مهمة تعليمها التمثيل والإلقاء.

في عام 1947، شاركت في مسابقة نظمتها شركة اتحاد الفنانين لاكتشاف مواهب جديدة، ومن هنا بدأت رحلتها الفنية، أصبحت شادية واحدة من أبرز نجمات السينما في الستينيات والسبعينيات وذاع صيتها كمطربة.

ثم اتجهت للسينما، شاركت فى بطولة العديد من الأفلام الناجحة، ومن بينها "لحن الوفاء"، "المرأة المجهولة"، "شباب امرأة"، "بنات حواء"، و"معلش يا زهر"، حققت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا وأكسبتها شهرة واسعة.

نجحت “شادية” فى خطف أنظار الجمهور بأدائها المتميز في السينما، أصبحت شادية واحدة من أبرز نجمات السينما في الستينيات والسبعينيات.

بدأت النجمة اللامعة في تقديم الأدوار الرئيسية في العديد من الأفلام الناجحة، ومن بينها "لحن الوفاء"، "المرأة المجهولة"، "شباب امرأة"، "بنات حواء"، و"معلش يا زهر"، حققت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا وأكسبتها شهرة واسعة.

شدت شادية أنظار الجمهور بأدائها المتميز في السينما، وأمتلاكها صوتًا جميلًا كمغنية، استطاعت أن تحقق شهرة واسعة وتألقت في الحفلات والمسرح، مما جعلها فنانة شاملة تتقن فنون التمثيل والغناء ببراعة.

ثلاث أزواج فى حياة شادية:

تزوجت “شادية” 3 مرات، ولكن لم تنجح في تكوين بيت وعائلة، فى المرة الأولى من مهندس يدعى عزيز فتحي، ولكن انفصلا بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في الفن.

وكانت المرة الثانية من الفنان الكبير “عماد حمدي”، رغم فارق العمر بينهما إلا انه أحبها بجنون،وهى كانت نجمة وذاع صيتها مما تسبب فى غيرته ، فطلب منها الاعتزال والتفرغ لرعايته، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الانفصال بعد 3 سنوات.

أما المرة الثالثة هو الفنان “صلاح ذو الفقار”بعد قصة حب كبيرة جمعتهما وأعمال كثيرة بالسينما ، فشلت العلاقة أيضا وانفصلا في عام 1996، وبعدها قررت استكمال حياتها بدون رجل.

في عام 1985، اعتزلت “شادية” الفن بعد تقديم أغنية "خد بإيدي" في حفل الليلة المحمدية، بعد اختفائها عن الأضواء أصيبت عام 2017 بسكتة دماغية، دخلت على إثرها العناية المركزة، وتدهورت صحتها، مما أدى إلى وفاتها في 28 نوفمبر 2017.