أهل مصر .. ثابت ومتغير التراث المصري بملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالوادي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد قصر ثقافة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عقد أمسية ثقافية تحت عنوان "الثابت والمتغير في التراث الثقافي المصري"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 12 فبراير الحالي.

تحدث فيها الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، والشاعر الباحث مصطفى معاذ، رئيس نادى أدب الوادى الجديد.

بدأ اللقاء بكلمة للدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، كشفت فيها عن وجود موروث ثقافي كبير وغني ومتنوع في مصر، موضحة أن كل ملتقى نُكوّن عادات وتقاليد وافكار وحاجات بسيطة جدا متنوعة ورائعة.

الدكتورة دينا هويدي



واشارت إلى أن مصر من أكثر الدول الغنية جدًا بالموروثات الثقافية التى تدفع جميع المصريين للشعور بفخر كبير جدًا أنه ينتمي الى هذه الحضارة المصرية العريقة.

وأكدت أنها دائمًا حريصة على وجود هذه الفعالية لأنها تصحح بعض المفاهيم، لدى الفتيات.

مصر العالم

مصر العالم إذ يتحضر

إذ يتنور ..

إذ يخلو الرسام إلى الريشة يرسم وطنًا..

بهذه الكلمات أمتع الشاعر مصطفى معاذ الحضور فى الأمسية الثقافية، وصال وجال فيها حول "الثابت والمتغير فى التراث الثقافي لكل محافظة".



وقال الشاعر مصطفى معاذ إن التراث هو ما تركه الأجداد عبر الزمن، والثابت هو الأصل والتاريخ، والمتغير هو الإبداع، مشيرا أن الثقافات في مصر تتنوع وتتميز بثراء بالغ، فالحياة الأولى بدأت في الوادي، في واحة الداخلة حيث عاش الإنسان المصري الأول، ثم أتت الحضارة المصرية القديمة وما تبعها من عصور كالعصر البطلمي والروماني والقبطي وصولا للإسلامي.

الشاعر مصطفى معاذ

وتطرق في حديثه عن الثقافة الشعبية وما تتضمنه من أغنيات شعبية موجودة في عادات وتقاليد الأفراح والحج، والأمثال الشعبية التي جاءت نتيجة خلاصة الخبرة والتجربة، بجانب الحكايات الشعبية، والمعتقدات، ثم تشكيل المادة وهي الفنون التي أبدعها الإنسان المصري، واختتم حديثه بضرورة الحفاظ على التراث، والعمل على إحيائه.

الثابت والمتغير في التراث المصري.. أمسية ثقافية بملتقى "أهل مصر" بالوادي الجديد



الملتقى يستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

