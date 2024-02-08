"غربان لا تأكل الموتى".. رواية جديدة للكاتبة دعاء البادي

ياسر رشاد - القاهرة - صدرت مؤخرًا عن دار إشراقة للنشر والتوزيع، رواية "غربان لا تأكل الموتى"، للكاتبة والأديبة الزميلة دعاء جمال البادى، الصحفية بجريدة الخليج 365.

وتسرد الرواية سيرة عائلة المنسي التي استقرت بمدينة السويس، خلال القرن التاسع عشر، ومآل الحفيد الذي ولد إبان هزيمة يونيه 1967.

غلاف الرواية



ويتناول النص -عبر 219 صفحة- تبعات الحروب على البشر سواء انتهت بالهزيمة أو الانتصار.

لدى بطل "غربان لا تأكل الموتى" قناعات نحو الحروب والغربان تؤثر على مسيرته كلها، وتضطره خيبات متتالية إلى مغادرة مدينته، ليبدأ رحلة جديدة من المعاناة بمدن عدة؛ ومع تصاعد الأحداث يتكشف له الماضي تباعًا ما يجعله أمام واقع حقيقي وآخر مختلق.

نبذة عن الكاتبة دعاء البادي

يذكر أن الزميلة دعاء البادي، صحفية مصرية، فازت بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن رواية "زهرة الأندلس" عام 2019، وحاصلة على جائزة المجلس الأعلى للثقافة عن مسرحية "الرماد" عام 2023، صدر لها متتالية قصصية بعنوان "إنهم يثورون في دُرج الكومودينو" عام 2019.