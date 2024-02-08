رمضان 2024.. أحمد داش يقدم شخصية شاب مكافح في "مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد داش في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله مسار إجباري، ويقدم دور شاب يحلم بمستقبل أفضل وبشوش، ويخطط ليعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير من واقعه البسيط.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحمد داش شارك في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر تريند محركات البحث وقت عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢.