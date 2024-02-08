نداء شرارة ومها فتوني في الكويت في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد الفنانة نداء شرارة والمطربة اللبنانية مها فتوني لإحياء حفل غنائي، من المقرر إقامته 29 فبراير الجاري، في الكويت على خشبة مسرح "حديقة الشهيد".

وروجت نداء للحفل ونشرت البوستر الدعائي، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في انتظاركم يا حبايبي بتاريخ ٢٩/٢، في دولة الكويت الحبيبة بمسرح حديقة الشهيد المسرح المكشوف رح نكون في حفل مميز، مع كورال روح الشرق والمطربة الجميلة مها فتوني".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نداء شرارة الغنائية أغنية "أكتم" وهي من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أحمد الزميلي، توزيع محمد عصمت وفلاديمير بير سانت، ومكس وماستر محمد عصمت.

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