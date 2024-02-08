هكذا احتفل صلاح عبدالله بعيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان صلاح عبدالله، متابعيه، بصورة من عيد ميلاد ابنته دنيا.

ونشر صلاح، صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، وعلق قائلا: "صحيح عدَّى يومين على عيد ميلاد الدنيا لكن أن تعيِّد متأخراً أفضل من إنك متعيدش على روحك يا صاصا ولا هه يا دندن؟".

ويخوض الفنان صلاح عبدالله سباق دراما رمضان 2024 بـ 3 مسلسلات هم "شمال إجباري" و "سر إلهي " و "بـ 100 راجل".

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