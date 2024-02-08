نزار الفارس: معنديش مشكلة أصالح رانيا يوسف وأبوس راسها كمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه ليس لديه مانع في أن يصالح الفنانة رانيا يوسف، مثلما فعل مع حورية فرغلي ولكن الأمر يختلف كثيراً عن الأخيرة.

وتابع "الفارس" في مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2"، قائلاً: "ظروف رانيا يوسف تختلف عن ظروف حورية وأنا أتشرف إني أصالح رانيا يوسف وأقبل رأسها.. رانيا يوسف فنانة مصرية كبيرة ومن أجمل الناس اللي شاهدتها في عمري وعندها كاريزما وحضور وهي ست محترمة وأعطيها بوكيه ورد".

وأوضح نزار، أن القضايا التي كانت بينه وبين رانيا يوسف انتهت منذ عامين، وأنه يحترمها ويقدر مشوارها ويحبها لأنها فنانة وقيمة وقامة مصرية كبيرة ولكن لم تشاء الظروف حتى يصالحها، متابعا: "لو رأيتها في أي مكان أقبل رأسها وأتشرف بذلك"

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