فن ومشاهير

بعد وفاة والدتها.. لطيفة "الحياة لازم تستمر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة،جمهورها بأحدث ظهور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت لطيفة قائلة: "برغم كل الظروف، بإيماننا بالله بالأمل اللي بداخلنا الحياه لازم تستمر".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "ربنا يصبرك، الله يرحمها ويصبرك ويقويكي، اخيرًا هترجعيلنا، الله يهدي بالك ويريح قلبك، ونعم بالله حبيبتي"

يذكر أن، لطيفة، أعلنت يوم الإثنين 1 يناير 2024 وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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