بعد وفاة والدتها.. لطيفة "الحياة لازم تستمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة،جمهورها بأحدث ظهور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت لطيفة قائلة: "برغم كل الظروف، بإيماننا بالله بالأمل اللي بداخلنا الحياه لازم تستمر".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "ربنا يصبرك، الله يرحمها ويصبرك ويقويكي، اخيرًا هترجعيلنا، الله يهدي بالك ويريح قلبك، ونعم بالله حبيبتي"

يذكر أن، لطيفة، أعلنت يوم الإثنين 1 يناير 2024 وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

اقرأ أيضًا:

الأحد.. عزاء شقيقة الفنان صلاح قابيل

هكذا احتفل صلاح عبدالله بعيد ميلاد ابنته