بصورة مميزة تجمعهما..نور الغندور تعايد صديقتها نادين نسيب نجيم بيوم ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية نور الغندور صديقتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بيوم ميلادها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت الإثنتان بلوك رائ بغاية الأناقة، و علقت نور على المنشور بالقول: "يوم ميلاد سعيد أيتها الروح الجميلة".



و في وقت سابق، فاجأ رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان خطيبته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في عيد ميلادها، وأقام لها حفلة جمع فيها كل أصدقائها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وشاركت نادين متابعيها، صوراً من الاحتفال الذي أقامه لها ناريغ، وظهرت فيها وهي تقطع قالب الحلوى الكبير المؤلف من عدة طبقات، والذي يتميز بـ أول أحرف من إسمها وإسم والدها وإسم عائلتها NNN. وشكرت نادين ناريغ على المفاجأة، وكتبت: "شكراً حبيبي على هذه المفاجأة".

