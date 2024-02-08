هنري كافيل : " لا احب المشاهد الجريئة في الأفلام ولا أفهمها "

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الممثل البريطاني هنري كافيل المشاهد الجريئة في الأفلام والمسلسلات الدرامية قائلاً : "أنا لا أحبهم ولا أفهمهم".

وقال هنري كافيل: "في بعض الأحيان يكون المشهد الجنسي بالفعل في مصلحة العمل وليس في مصلحة الجمهور ولكن أعتقد أنهم يستخدموا بشكل مبالغ هذه الأيام، وأحيانا أفكر "هل هذا ضروري أم هم مجرد أشخاص بلا ملابس؟".

وأضاف نجم Man of Steel: "هذا يجعلك تشعر بعدم الراحة وتفكر في أن هذا ليس آداءا، ولا يؤثر بشيء على مدار الفيلم. من الممكن أن تكون المشاهد الجنسية عظيمة وتساعد الحكاية، ولكن في أغلب الأوقات، يمكن أن يفي خيال المشاهد بالغرض".

وتابع هنري: "لذلك أعتقد أنه بمثابة التكاسل عندما يمتلئ المسلسل أو الفيلم بأجسام عارية تجعلك تتسائل "ماذا يضيف إلينا هذا إلى جانب رؤية أشخاص عاريين؟".

يذكر أن هنري كافيل قد اعترف في عام 2015 أنه تعرض لموقف محرج أثناء تصويره لمشهد جريء وشعر بالإثارة فاعتذر للممثلة التي شاركته.

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