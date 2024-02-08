الأوبرا تحتفل بالإسراء والمعراج وذكرى رحيل النقشبندي بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية لفرقة الانشاد الدينى تحت اشراف المايسترو عمر فرحات بعنوان النقشبندى فى ليلة الاسراء والمعراج، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 9 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفال بالمناسبات الدينية.

حيث تتزامن ذكرى الاسراء والمعراج مع ذكرى رحيل القارئ والمبتهل الشهير الشيخ سيد النقشبندى.

يتضمن البرنامج نخبة من اشهر الاعمال التى قدمها النقشبندى الى جانب عدد من الابتهالات والتواشيح الدينية التراثية والمعاصرة منها موسيقي اسماء الله الحسني، مدد يا رسول الله، ليلة الإسراء، يا رسول الله اجرنا، صلوا عليه، سلام على النبي، مدد يا نبي، مولاي إني ببابك، البردة الشريفة، يا ناصر الإسلام، يا صلاة الزين، اقول امتي، يا نبي سلام عليك، طلعة المشهد، خليك مع الله، أسماء وصفات الرسول.

أداء فارس عبد العال، طه حسين، محمد نشأت، إبراهيم فاروق، أحمد حسن، حاتم زايد، محمد البحيري، أحمد خضر والاعداد والتحفيظ مصطفى النجدى.

الجدير بالذكر ان الشيخ سيد النقشبندى ولد فى 7 يناير عام 1920 بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدقهلية ، انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا فى محافظة سوهاج ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره ، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل وتعلم الإنشاد الدينى فى حلقات الذكر بين مريدى الطريقة النقشبندية ، فى عام 1955 استقر فى مدينة طنطا وذاع صيته فى محافظات مصر والدول العربية ، سافر إلى عدد من الدول العربية بدعوات رسمية بينها دعوة من الرئيس السورى حافظ الأسد.

كما أدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية ، دخل الإذاعة عام 1967، وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات من أشهرها "مولاى" الذى تعاون فيه مع الموسيقار بليغ حمدى وجاء بناء على طلب من الرئيس الراحل أنور السادات ، رحل عن عالمنا إثر نوبة قلبية فى 14 فبراير 1976 وكرم اسمه السادات عام 1979م بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى كما كرمته الولة فى الاحتفال بليلة القدر عام 1989م بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى .