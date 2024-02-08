شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطلق كليب أغنية "عربي" تريو مع المطربين مساري وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عربي" والذى يقدمها تريو مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري، حيث تعد الأغنية أول تريو يجمع بين النجوم الثلاثة في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez.

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب محمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينج.

وتأتي هذه الأغنية العالمية وسط انتعاشة فنية يعيشها محمد رمضان حاليا، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفى سياق آخر يستعد محمد رمضان لبدء تصوير أحدث أعماله السيمنائية فيلم "أسد أسود" والذى يشارك فى بطولته، رزان جمال، خالد الصاوى، ماجد الكداونى، وشريف سلامة، ومن السودان تعاقدت الشركة مع كلا من اسلام مبارك ، محمود السراجى، والعمل من تأليف الاخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

يشار إلى ان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



محمد رمضان مع فيوتشر ومسارى