شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس ينضم لفيلم أحمد فهمى الجديد "المكسيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد أسامه الشهير بـ أوس أوس إلى فريق عمل فيلم "المكسيكى"، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمى،.. وهو الفيلم الذى يأتي بعد آخر أعمال فهمى "مستر إكس"، والذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمى سبق وأن لعب شخصية تحمل نفس الاسم المكسيكي حينما شارك كضيف شرف في فيلم "كازبلانكا"، مع أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال فهمى، هو فيلم "مستر إكس"، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وضم العمل عدد كبير من النجوم منهم محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد وكما شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مجدي عبدالغني، إبراهيم فايق، بيج رامي، أكرم حسني، أحمد فهيم.