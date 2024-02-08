شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطرح "الدهب" أولى أغنياته ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها "الدهب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو و جيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

عيني علي اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايماً بتغرق

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

✶✶✶

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لصقل موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

شيرين عبد الوهاب فى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس 3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

شيرين عبد الوهاب لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات مهمة في عمر شيرين عبد الوهاب، مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

شيرين عبد الوهاب، خلال نفس الفترة، دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبير.