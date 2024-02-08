بالفيديو- محمد رمضان يطلق كليب أغنية "عربي" مع مساري وفيوتشر على طريقة التريو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عربي" والذي يقدمها تريو مع الرابر الأميركي فيوتشر Future والمغني اللبناني العالمي مساري ، حيث تعد الأغنية أول تريو يجمع بينهم في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأميركية، من إخراج المخرج Juan Felipe Velasquez.



و هي من كلمات كل من محمد رمضان و Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة و Farghaly Blax.

و توزيع كل من مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس و الماسترينغ.

