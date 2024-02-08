في ذكرى وفاة الملحن وعازف الكمان جوزيبي توريلي الذي ساهم في إثراء فن الكونشرتو غروسو..اليكم نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى وفاة الملحن وعازف الكمان الموهوب جوزيبي توريلي الذي لعبت أعماله دورًا أساسيًا في تطوير الكونشرتو جروسو والكونشيرتو الآلي.



ولد في ربيع عام 1658 في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا، ولا يُعرف سوى القليل عن خلفية توريلي، مما أثار جدلاً حول هوية معلميه الأوائل.

في أوائل ثمانينيات القرن السابع عشر، انتقل إلى بولونيا وأصبح عضوًا في أكاديمية فيلارمونيكا الأسطورية أثناء عزف الكمان مع كابيلا ميوزيكال في سان بترونيو. وسرعان ما كان يدرس التأليف مع جياكومو أنطونيو بيرتي وترقى إلى رتبة "مايسترو دي كابيلا" في كاتدرائية إيمولا.

مع نشر أعمال توريلي الأولى، بما في ذلك 12 كونسرتينو لكل كاميرا للكمان والتشيلو، مرجع سابق. 4. تم إعطاء الكمان مقاطع منفردة ممتدة أثناء مرافقته للأوركسترا، مما أدى إلى ولادة كونشرتو الكمان. على الرغم من أن أعماله المبكرة كانت تعتبر تقليدية إلى حد ما، إلا أن كل قطعة لاحقة كانت أقوى من الأخيرة، مما أدى إلى إنتاج إنجازاته المتوجة لهذا النوع، 12 Concerti Musicali و12 Concerti Grossi con una Pastorale.

أثناء أدائه مع Cappella Musicale في سان بترونيو، أصبح صديقًا لعازف البوق الموهوب جيوفاني بيليجرينو براندي. أنتج توريلي، الذي تم تنشيطه حديثًا، أكثر من 30 قطعة للبوق، وهو ما كان يعتبر غير معتاد بالنسبة لعازف الأوتار. كانت كونشيرتو البوق الخاص به، والتي تضم واحدًا أو اثنين أو أربعة أبواق، يتم تعويضها أحيانًا بجزء من قسم السلسلة الذي يخلق، ليس كونشيرتو البوق، ولكن كونشيرتو جماعي مع البوق. مستوحى من أعمال أركانجيلو كوريلي، يعد توريلي أحد القوى العظيمة في صعود البوق إلى الصدارة.

مع اقتراب نهاية القرن، انتقل توريلي إلى مدينة أنسباخ الألمانية حيث انضم إلى بلاط جورج فريدريش الثاني. على الرغم من أنه كان يكتب بشكل أقل تكرارًا، إلا أنه بدأ تعاونًا موسعًا مع كاستراتو بيستوتشي الشهير، حيث أقام حفلات موسيقية وحصل على رسوم كبيرة. عند عودته إلى بولونيا في نهاية حياته، كان توريلي يتباطأ، ومع ذلك، في سنته الأخيرة، كان قادرًا على إكمال إحدى أشهر مقطوعاته، كونشيرتو جروسو، مرجع سابق. 8، رقم 6، "عيد الميلاد". يعتبر توريلي، إلى جانب كوريلي، واحدًا من أعظم مؤلفي الكونشيرتو على الطراز الباروكي. إن تأثيره على العمالقة في أوائل القرن الثامن عشر واضح للعيان، ولا سيما أنطونيو فيفالدي.