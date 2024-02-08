فن ومشاهير

إليكم فريق كرة القدم المفضل لدى مايك تايسون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، صورة النجم العالمي مايك تايسون وهو بالقميص الخاص بالنادي، وعلقت قائلة :" تدريب اليوفي سيصبح أكثر صعوبة " .


يذكر أن نجم الملاكمة الأميركي مايك تايسون من مشجعي النادي الإيطالي وتواجد أكثر من مرة في تورينو لمؤازرة السيدة العجوز في مبارياتها من ملعب الـ Allianz stadium .
ومنذ أسابيع نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بأسطورة الملاكمة الأميركي السابق مايك تايسون، متحدثاً عن "مفاجأة".
وكتب آل الشيخ، الأسطورة مايك تايسون"، و"هناك مفاجأة قادمة، قريباً"، الا أنه لم يكشف تفاصيل اضافية عن المفاجأة المذكورة.
4ac82f904e.jpg58e823fa8f.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم فريق كرة القدم المفضل لدى مايك تايسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا