إليكم فريق كرة القدم المفضل لدى مايك تايسون

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، صورة النجم العالمي مايك تايسون وهو بالقميص الخاص بالنادي، وعلقت قائلة :" تدريب اليوفي سيصبح أكثر صعوبة " .

يذكر أن نجم الملاكمة الأميركي مايك تايسون من مشجعي النادي الإيطالي وتواجد أكثر من مرة في تورينو لمؤازرة السيدة العجوز في مبارياتها من ملعب الـ Allianz stadium .

ومنذ أسابيع نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بأسطورة الملاكمة الأميركي السابق مايك تايسون، متحدثاً عن "مفاجأة".

وكتب آل الشيخ، الأسطورة مايك تايسون"، و"هناك مفاجأة قادمة، قريباً"، الا أنه لم يكشف تفاصيل اضافية عن المفاجأة المذكورة.



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