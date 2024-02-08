أوس أوس ينضم لفيلم "المكسيكي" بطولة أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري محمد أسامه الملقب بـ أوس أوس إلى فيلم "المكسيكي"، وهو من بطولة الممثل المصري أحمد فهمي

والجدير بالذكر أن الممثل أحمد فهمي سبق وأن لعب شخصية تحمل نفس الإسم المكسيكي حينما شارك كضيف شرف في فيلم "كازبلانكا"، مع أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل.



يذكر أن آخر أعمال فهمي، هو فيلم "مستر إكس"، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب وضم العمل عدد كبير من الممثلين منهم محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد وكما شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مجدي عبد الغني، إبراهيم فايق، بيج رامي، أكرم حسني، أحمد فهيم.

