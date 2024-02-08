محمد رمضان يطرح تريو "عربي" يجمعه بمطرب الراب فيوتشر والمغني مساري

ياسر رشاد - القاهرة - طرح النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "عربي" والذى يقدمها تريو مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

تريو يجمع ثلاثة فى كليب واحد

حيث تعد الأغنية أول تريو يجمع بين النجوم الثلاثة في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez.

محمد رمضان مع مع الرابر الأمريكي فيوشر والمغني مساري

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب محمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينج.

أسد أسود

من ناحية أخري، يستعد محمد رمضان لبدء تصوير أحدث أعماله السيمنائية فيلم "أسد أسود" والذى يشارك فى بطولته، رزان جمال، خالد الصاوى، ماجد الكداونى، وشريف سلامة، ومن السودان تعاقدت الشركة مع كلا من اسلام مبارك ، محمود السراجى، والعمل من تأليف الاخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

جعفر العمدة

وكانت آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال رمضان: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف".

وكان محمد رمضان، قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

محمد رمضان

وقدم رمضان، الأغنية الرسمية للبطولة وشاركه في غنائها النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وقال محمد رمضان، في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن مشاركته بالأغنية الرسمية: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024.