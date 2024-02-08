"جمل وشيشة وطاولة".. محمد رمضان يطرح كليب "عربي" مع فيوتشر ومساري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية هذا العام بعنوان "عربي" ويتعاون فيه مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "رمضان" بالكليب وهو بملابس عربية وسط قعدات عربية تضمنت عدد من المقتنيات منها "الطاولة" و"الشيشة"، إلى جانب ظهوره عاري الصدر ويركب جمل وهي المشاهد التي قام بتصويرها خلال إحيائه عدد من الحفلات ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي وبالتحديد في ميامي فلوريدا.

ونشر "رمضان" خلال الأيام القليلة الماضية صور ومقاطع فيديوهات من كواليس تصوير كليب "عربي" وظهر برفقة النجمين فيوتشر ومساري ولاقت إعجاب متابعيه.

واحتفل الفنان محمد رمضان بتنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد مشاركته بتقديم الأغنية الرسمية للبطولة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وشاركه الغناء النيجيرية يامي الايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود" وسط نخبة من النجوم منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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