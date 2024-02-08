"شاهد" تروج لمسلسل مي عمر "نعمة الأفوكاتو" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "شاهد" الترويج لعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها على المنصة خلال موسم دراما رمضان 2024 وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "شاهد" بوسترا دعائيا لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعلقت: "دور جديد للنجمة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو خلال رمضان أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد".

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في إطار اجتماعي، وتجسد مي عمر دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كلًا من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعاون خلالها المخرج محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر ببطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية وكانت أولى تجاربهما مسلسل "لؤلؤ" عام 2020.

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