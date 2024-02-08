تركي آل الشيخ يروج لمباراة "كأس موسم الرياض" بين النصر والهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لمباراة "كأس موسم الرياض" بين فريقي النصر السعودي والهلال السعودي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة الثامنة.

ونشر "تركي" مقطع فيديو ترويجي لكواليس المباراة المرتقبة بين الفريقين عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "تنتظركم مباراة أسطورية بين الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس موسم الرياض".

وتصدر "تركي" تريند موقع "X" مطلع شهر فبراير الجاري بسبب المباراة الودية التي جمعت فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وانتهت لصالح نادي النصر بـ 6 أهداف مقابل لاشئ وسط حضور العديد من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

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