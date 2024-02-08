"روتانا" تطرح أغنية "الدهب" أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "روتانا" الشركة المنتجة أولى أغاني ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد بعنوان "الدهب" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "الدهب" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقى توما، ويعد ألبوم "شيرين" الجديد بمثابة عودتها بعد غياب بسبب أزماتها مع زوجها السابق حسام حبيب خلال الفترة الماضية.

وكشفت "شيرين" خلال الفترة الماضية عن طرح عدد من الأغاني تباعًا من ألبومها الجديد بالتعاون مع شركة "روتانا"، وتحدثت "شيرين" عن ألبومها الجديد في تصريحات لموقع "ET بالعربي" خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في جدة قائلة: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".

وكشف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات، وتواصله مع "شيرين" التي أكدت أن انفصالها تم في هدوء وإطار متحضر.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها المملكة العربية السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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