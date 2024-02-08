شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ونداء شرارة وفتونى و"روح الشرق" يجتمعون بحفل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من تامر عاشور ونداء شرارة ومها فتونى وكورال روح الشرق، حفلاً غنائياً في دولى الكويت، يومي 29 فبراير و1 مارس المقبل، حيث يجمع الحفل الأول الفنانة نداء شرارة ومها فتوني مع كورال روح الشرق يوم 29 فبراير الجاري على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد.

بينما يطل النجم تامر عاشور على الجمهور يوم 1 مارس على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد، ليقدم لهم مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بالوطن العربى.

وطرح النجم تامر عاشور مؤخراً أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

يذكر أن تامر عاشور ونانسي نور احتفلا بزفافهما 10 أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأنغام ورامي جمال، ومصطفى حجاج، وهيثم شاكرو عزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.