شكرا لقرائتكم خبر عن "متل قصص الحب" وثائقى عن اضطرابات لبنان في مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الوثائقي اللبناني "متل قصص الحب" للمخرجة اللبنانية ميريام الحاج، في مهرجان برلين السينمائي الدولى في دورته الـ 74 خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى، حيث يشهد عرضه العالمي الأول بقسم بانوراما في المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها، ويتابع الفيلم ثلاث شخصيات من ثلاثة أجيال مختلفة تبحث عن مكانها في لبنان، يقف كل من جورج وجُمانة وبيرلا جو أمام بلدهم المشتعل، ولكل منهم رؤية مختلفة لطريقة إخماد تلك النيران، هل من خلال الحرب أم السياسية أم الثورة؟ وبينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. ويبقى السؤال واحد: كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟.

وتحدثت المخرجة ميريام الحاج عن حماسها للعرض العالمي الأول للفيلم قائلة: "على مدى سبع سنوات من العمل كان فيلم متل قصص الحب رحلة حميمية وسياسية على حد سواء، ونحن سعداء باختيار برلين لفيلمنا وبالتجارب التي عشناها، والبانوراما قسم جريء على المستوى السياسي وأيضًا الفني، لم يكن من الممكن أن يكون الفيلم في مكان أفضل من ذلك".

ميريام الحاج هي مخرجة لبنانية تناول فيلمها الوثائقي الأول هدنة الحرب الأهلية في لبنان وعُرض لأول مرة بمهرجان رؤى من الواقع بنيون سويسرا عام 2015 وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية، وفاز بالعديد من الجوائز أهمها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير.