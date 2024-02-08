وثائقي عن إضطرابات لبنان خلال السنوات الأربع الأخيرة في مهرجان برلين بإسم "متل قصص الحب"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الفيلم الوثائقي اللبناني "متل قصص الحب" للمخرجة اللبنانية ميريام الحاج، في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74 خلال الفترة من 15 إلى 25 شباط الحالي.



وتدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها، ويتابع الفيلم ثلاث شخصيات من ثلاثة أجيال مختلفة تبحث عن مكانها في لبنان، يقف كل من جورج وجُمانة وبيرلا جو أمام بلدهم المشتعل، ولكل منهم رؤية مختلفة لطريقة إخماد تلك النيران، هل من خلال الحرب أم السياسية أم الثورة؟ وبينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء.

وتحدثت المخرجة ميريام الحاج عن حماسها للعرض العالمي الأول للفيلم قائلة: "على مدى سبع سنوات من العمل كان فيلم متل قصص الحب رحلة حميمية وسياسية على حد سواء، ونحن سعداء باختيار برلين لفيلمنا وبالتجارب التي عشناها، والبانوراما قسم جريء على المستوى السياسي وأيضًا الفني، لم يكن من الممكن أن يكون الفيلم في مكان أفضل من ذلك".