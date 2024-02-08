ميرنا وليد - بيروت - بأول ظهور لها بعد فضيحة دكتور فود، نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي شروق، فيديو عبر حساباتها توجه فيه هذه الرسالة معتذرة من جمهورها وزوجها وتوضح ما حصل في الفيديو المرفق أدناه :
وكانت قد كشفت نجمة مواقع التواصل شروق، أن زوجها صانع المحتوى جورج ديب المعروف بـ دكتور فود، قد خانها، الأمر الذي شكّل جدلاً كبيراً، اذ نشرت شروق مقطع فيديو تحدثت فيه عن الأمر، وتداوله الجمهور بشكل لافت.
تجدر الإشارة الى أن شروق ودكتور فود يحظيان بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي، ودائماً ما يثير دكتور فود الجدل بمقاطعه المصوّرة، اذ يتناول الطعام من عدة أماكن، ويُعطي رأيه، ويكشف عن الخيار الأفضل، وأصبح مؤخراً يظهر بفيديوهات يحضر فيها كميات كبيرة من الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر بأول ظهور لها بعد فضيحة دكتور فود.. شروق تعتذر من زوجها والجمهور: "كل تنين بيصير بينن مشاكل!" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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