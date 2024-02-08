"سر إلهي" رمضان 2024.. نهى عابدين ورنا رئيس ويوسف الأسدى أشقاء روجينا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنانون نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى فى مسلسل "سر إلهى" المكون من 15 حلقة، حيث يجسدون أدوار أشقاء الفنانة روجينا خلال أحداث العمل، والذى يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024.

تشارك الفنانة روجينا فى دراما رمضان 2024 بمسلسلها الجديد “سر إلهي” الذى تواصل تصويره حالياً وسيعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل دراما اجتماعية إنسانية من خلال امرأة تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها.

أبطال المسلسل

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز

تعاون روجينا ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

وكانت كشفت النجمة روجينا مع انطلاق تصوير أولى مشاهدها بمسلسل"سر إلهي" تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيزعن القائمة الكاملة للعمل المقرر عرضه عبر شاشات القنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تضم 17 نجم ونجمة وأكتر.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صور جميع أبطال العمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024، وعلقت عليها، قائلا:" القائمة الكامل لأبطال مسلسل "سر إلهي" رمضان 2024.

أبطال سر إلهي

وتضم القائمة بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

إنطلق اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كوديكس والمقرر عرضه عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق رمضان المقبل 2024.

التعاون الثالث بين مخرج وبطل مسلسل سر إلهي

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"،ورمضان2023بمسلسل"ستهم".

مسلسل سر إلهي

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال،إنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل ستهم

حقق مسلسل "ستهم" نجاحا كبيرا منذ عرضه ضمن سباق دراما رمضان الجاري، واستطاعت النجمة روجينا حصد إعجاب وإشادات الجمهور والنقاد، والشخصيات العامة.

روجينا

روجينا قدمت شخصية "ستهم" المرأة التي ترتدي ثوب الرجال وتقف ندا لند لشقيقها القوي وتتحدى كل الصعاب من أجل الحصول على ميراثها والعيش بكرامة فلم تقبل ان يمس أحد كرامتها، لتسلط بهذا الدور الضوء على نساء قويات في المجتمع، فجاءت رمزية الاسم معبرة عن كل امرأة قوية، خاصة أن الأمر لم يقتصر فقط على كونها مرأة قوية، بل حنينة في نفس الوقت تسعى لمساعدة أشقائها، وتقف بجوار شقيقتها رغم تخليها عنها في وقت سبق، ولكنها رغم ذلك تقف بجانبها في الظروف الصعبة التي تمر بها.

روجينا تثبت أنها رقم واحد في رمضان، وبعد المجهود الجبار الذي قامت به لتقمص الشخصية، تعرف من اين تلبس الشخصية، وتضع لها روحها خاصة بها، مثالية في أدائها الخاص بها.

روجينا

وبعد انتهاء موسم رمضان، أثبت الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا نجاحهم في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

روجينا

أبطال ستهم

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.