فن ومشاهير

الفنان براء فائق يشارك في مسلسل "حق عرب"

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ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد الفنان الشاب براء فائق على الانضمام إلى فريق عمل مسلسل "حق عرب"، والذي يلعب بطولته النجم أحمد العوضى.

واشار براء فائق الى انه قام بتصوير عدد من مشاهده بداخل احدى اللوكيشانات الداخلية وشوارع مدينة الانتاج الاعلامي، على ان ينتهي تصوير العمل ككل تزامنا مع انطلاق عرض اولى حلقاته.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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