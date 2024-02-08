سميرة سعيد تنضم لإصدارات شتاء 2024 بـ "كان"

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأت الديفا سميرة سعيد جمهورها بالإعلان عن أغنيتها الجديدة “كان”، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

الديفا سميرة سعيد في أغنية كان مع الملحن عمرو مصطفى

أغنية كان تعاون جديد بين سميرة سعيد الولمحن عمرو مصطفى، وتم طرح برومو قصير لـ سميرة وهي تغني جزء من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

كلمات ومشاهدات أغنية إنسان آلي

كانت أحدث إصدارات سميرة سعيد من خلال أغنية “انسان آلي”، والتي بلغت أكثر من مليون و نصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

كلمات ومشاهدات أغنية زعلنا من بعض

بجانب أغنية زعلنا من بعض، والتي اجتازت حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخوفه عليا إحساس مش هانساه وكل ما بعمل حاجة بفتكرله ألف حاجة