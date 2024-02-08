شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية "موضوع رجوعنا" ورانيا منصور بطلة الكليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "موضوع رجوعنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وشاركته بالتمثيل في الكليب الفنانة رانيا منصور، وهى إحدى أغنيات البومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى.

وكان تامر حسني طرح مؤخراً، فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"، وظهرت معه خلاله الفنانة ثراء جبيل، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

يذكر أن تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وضمت القائمة كلا من "أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير "تاج".