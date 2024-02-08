شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين ورنا رئيس ويوسف الأسدى أشقاء روجينا في مسلسل "سر إلهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنانون نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى أدوار أشقاء الفنانة روجينا خلال أحداث مسلسل "سر إلهى" المكون من 15 حلقة، والذى يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، إذ تظهر روجينا متزوجة من محمد ثروت ولديها 3 أشقاء وتعانى في حياتها بعد ذلك.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023

يذكر أن نهى عابدين تظهر كضيف شرف فى فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى والذى انطلق فى دور العرض السينمائى أمس الأربعاء، وكان آخر أعمالها فى الدراما حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب" حيث شاركت فى بطولتها إلى جانب هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

أما رنا رئيس فيعرض لها حالياً في فيلم "عصابة عظيمة" من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتنتظر عرض مسلسل "انترفيو" من 10 حلقات على منصة Watch it خلال الفترة المقبلة، ويسجل العمل أولى بطولاتها المطلقة.