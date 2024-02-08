الأندرتيكر يفاجئ الجميع ويقتحم ديربي الهلال والنصر - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اقتحم المصارع الأميركي الشهير أندرتيكر، ملعب "المملكة أرينا" في دخول مفاجئ له قبل انطلاق مباراة كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر، منذ قليل .



ويواجه الهلال السعودي جاره اللدود نادي النصر السعودي، في ختام مباريات كأس موسم الرياض 2024، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقبل انطلاق المباراة، بعد دخول اللاعبين مباشرة، تفاجأ الجميع بظهور المصارع الأميركي الشهير على أنغام الموسيقى الخاصة به.

وكان أندرتيكر قد أثار دهشة الجماهير في ملعب ومن بيتهم من التلفاز ووسائل التواصل الإجتماعي، قبل أن يصل إلى كأس موسم الرياض ليرفعها أمام الجميع.

ولم تعلن الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق عن حضور المصارع الأميركي الشهير، ليصبح ظهوره مفاجأة للجميع.