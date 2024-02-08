بطلة فيلم "باربي" تعود بعمل جديد

ميرنا وليد - بيروت - تعود النجمة العالمية مارغو روبي إلى عالم التمثيل من جديد، بفيلم جديد، وهو الأول لها بعد نجاح فيلمها الأخير "باربي"، الذي قررت أخذ استراحة والابتعاد عن التمثيل بعده.



وتجسد مارغو روبي، دور البطولة إلى جانب النجم كولين فاريل، 47 عامًا، في فيلم "A Big Bold Beautiful Journey"، من إخراج الكوري الجنوبي كوغونادا.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة خيالية تجمع بين شخصين غريبين في رحلة مذهلة، بسيناريو واعد من سيث ريس الذي كتب فيلم "The Menu"، إذ يقدم نظرة فريدة على التواصل بين البشر خلال رحلاتهم اليومية.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في ولاية كاليفورنيا هذا الربيع .

وكانت قد كشفت مارغو عن طموحاتها بإخراج فيلم خاص بها، وقالت: "أريد التوجه للإخراج بشدة، لقد رغبت بهذا طوال السنوات السبع الماضية تقريبًا. لكنني كنت اعتبره دائمًا امتيازًا وليس حقًا".

وقالت مارغو: "أعمل على تنمية شعوري باكتساب حق الإخراج، وأعتقد أنني اقترب من هذا الشعور الآن".

وأكدت على أهمية عملها مع عدد من المخرجين الرائعين والتعلم منهم، وأضافت: لست على عجلة من أمري، هناك ما يكفي من الوقت لتعلم كل الأشياء التي أريد أن أتعلمها قبل أن أغامر.