ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري رامي صبري فيديو طريف له عبر حسابه، يظهر فيه وهو يغني أغنية "بين الحيطان" ويرقص عليها بطريقة طريفة، وعلق على الفيديو قائلاً : "اما يقولولي مش عايزين أغاني حزينة بس الأغاني حزينة جدًا "، ولاقى الفيديو تعليقات كثيرة تشيد بخفة دم الفنان رامي صبري.
وطرح الفنان رامي صبري منذ قرابة أسبوعين كليب أغنية "بين الحيطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وانهالت عليه التعليقات الإيجابية من الجمهور، وقد وصلت نسبة مشاهدات الكليب نحو 3.4 مليون مشاهدة وذلك بعد اسبوعين فقط من طرحه.
يذكر أن كليب الأغنية تم تصويره في لبنان، بأحد الفنادق، وهو من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - رامي صبري يمازح متابعيه : "اما يقولولي مش عايزين أغاني حزينة بس الأغاني حزينة جدًا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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