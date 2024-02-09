شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنشاد الديني تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انتهت منذ قليل احتفالية قصور الثقافة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتي أقيمت على مسرح السامر.

وقامت بتنفيذ الاحتفالية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية، والتي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وحضر الحفل الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد إلى المسرح الفنان تامر عبد المنعم رحب بالحضور، وقال: "كل سنة وحضراتكم طيبين حفل جديدة من حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومشاركة فعالة بحفل ليلة الإسراء والمعراج كل عام وحضراتكم طيبين وكل مرة وحضراتكم منورين المسرح والمسارح الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة". ومن جانبه وعد الفنان تامر عبد المنعم الحضور بحفلات جيدة خلال الفترة المقبلة.

وأحيا الحفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة بورسعيد للإنشاد الديني وفرقة التنورة التراثية.