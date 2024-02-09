شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يكشف تفاصيل الدورة الـ25 واحتفال اليوبيل الفضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام زكريا، رئيس مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية، أن الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية الـ 25 يعني دورة اليوبيل الفضل، وستكون هناك احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 25 سنة على المهرجان، باعتباره مهرجان دولي.

وأضاف عصام زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن لديهم برنامج مميز، و4 مسابقات للتسجيل الطويل والقصير والرواية القصيرة والتحرير، فضلا عن العديد من الموضوعات المتنوعة والمختلفة، كما سيكون هناك مسابقة للطلبة المصريين من كل الجامعات والمعاهد الخاصة والرسمية وبرنامج خاص.

وتابع: "لدينا 25 فيلم من أهم 25 فيلم اتعملوا في العالم على مستوى الـ 25 عام الماضية، وفي احتفال بفن السينما القديم وبنعمل احياء للنوستالجيا، وفي برنامج عن دور العرض القديم والسينما القديمة التي تختفي، وتتلاشى لصالح أشكال عرض حديثة، ولكم يظل لقاعات السينما والات العرض القديمة رونقها".