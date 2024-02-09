الظهور الأول لـ جيهان حفيدة أصالة .. وهكذا علق الجمهور – شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 12:48 صباحاً - بعد مرور أكثر من شهر على استقبال طفلتها الأولى، فاجأت اليوم شام الذهبي الجمهور عبر السوشيال ميديا بعد مشاركتها الصورة الأولى مع إبنتها الصغيرة جيهان.

شام الذهبي تشارك الصورة الأولى لطفلتها جيهان

ظهرت شام الذهبي في الصور وهي تحضنها بكل حنان، وعلقت على اللقطة المؤثرة بما معناه : “انا ماما “.

وقد ظهرت شام بملامح طبيعية بدون ماكياج أو تسريحة شعر مكلفة بل تركت شعرها منسدلًا طبيعيًا وهي تحضن ابنتها جيهان التي قامت بتسميتها على اسم حماتها رغم تقليدية الاسم إلا أن حبها لحماتها كان هو السبب وراء تسمية ابنتها الأولى وحفيدة أصالة.

كما تفاعل المتابعون بشكل كبير مع صورة حفيدة أصالة الأولى، وشارك عدد من النجوم بتهنئة شام بمولودتها الجديدة والتمني لها بحياة سعيدة، فكتب نيكولا جبران : “حماكم الله معاً”، كما علّق أحد المتابعين : “والله وكبرت شامي وصارت أجمل ماما”.

أول مولودة لـ شام الذهبي

وكانت شام وزوجها أحمد هلال قد استقبلا إبنتهما الأولى منذ أسابيع، حيث أعلنت الذهبي عن الخبر السعيد في 24 ديسمبر الماضي من خلال منشور عبر إنستجرام.

شام شاركت متابعيها صورةً تضمنت الاسم الذي اختارته لطفلتها الأولى، جيهان، نسبة إلى والدة زوجها جيهان نظير، وكتبت في البوست المزّين بالورود والفراشات الوردية على إنستقرام : “الحمدلله الذي اكمل فرحتي ورزقني بمولودتي الاولى جيهان أحمد هلال. أدعو لها ان يحفظها ربي وينبتها بناتاً حسناً وأن يملأ قلبها حباً وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين، آمين”.

أصالة تحتفل بحفيدتها

وكانت أصالة قد احتفلت بقدوم حفيدتها الأولى من ابنتها شام، وكتبت على الصورة: “الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي شام” .

وتابعت: “أدعو الله أن يحفظها وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة”.

وانهالت التعليقات علي الصورة حيث تساءل البعض عن سبب تسميتها اسم جيهان.

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