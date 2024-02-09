لماذا ارتدت الأميرة فوزية “ملابس سوداء” يوم زفاف ابنتها على الفنان يوسف شعبان؟

كتب امير فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 12:48 صباحاً - كشفت الإعلامية منى الشاذلي قصة العرافة التي أخبرت الملك فؤاد الأول بأن يسمي ذريته بحرف الفاء، حتى يمنحهم ذلك حسن الطالع ودوام المُلك، موضحة أنه كان يصدّق تلك العرافة ويثق بها.

عرافة الملك فاروق

وأوضحت الشاذلي في «برنامج معكم» المذاع على قناة ON، أن العرافة طلبت منه أيضًا الابتعاد عن حرف الألف، لأنه سيجلب لهم المآسي وزوال المُلك، مضيفةً: «فعلا صدقها وسمى ولاده بحرف الفاء (فاروق والأميرات الخمس فوزية وفايزة وفوقية وفايقة وفتحية).. لكن نبوءتها كانت خاطئة، فكلهم عاشوا حياة مليئة بالمآسي قبل وبعد زوال المُلك».

أوضحت الكاتبة إيمان الشرقاوي مؤلفة كتاب “صاحبات السمو الملكي” أنه لم يكن يتوقع أحد ما سينتهي إليه مصير الأميرات الخمسة، موضحة أن الأميرة فوزية مثلا كانت أجمل أميرة في العالم، وذات جمال لا يُبارى على الإطلاق، وتتحدث نحو 7 لغات، لكن زيجتها من شاه إيران لم يكن مرحب بها في القصر.

الأميرة فوزية

تابعت ولي عهد إيران اللي هو محمد رضا بهلوي شاف صورة للأميرة فوزية وأعجب بيها جدا، ووالده قاله نطلب إيدها عشان يعززوا مكانتهم في الشرق الأوسط.. وهي كمان شافت صورته فقط، ولأن الحياة منغلقة جدا في القصر فوافقت على الزيجة.. يعني هما الاتنين مكنوش شافوا بعض قبل الخطوبة.. لكن كانت الزيجة دي غير مرحب بيها، لأن مكنش لسه حكم الشاه راسخ في إيران وكان في فرق في قوة الملكية.

الأميرة فوزية وملابسها السوداء يوم زفاف ابنتها على يوسف شعبان

وعن سبب ارتداء الأميرة فوزية ملابس سوداء في يوم زفاف ابنتها نادية إسماعيل شيرين للفنان يوسف شعبان، قالت الشرقاوي: «الأميرة فوزية رفضت بشدة زواج ابنتها نادية من الفنان يوسف شعبان، وكان الموضوع مرفوض تمامًا، لأن بالنسبة لهم إحنا أسرة محمد على مش بنتجوز من فنانين».

وتابعت: «الأميرة فوزية وزوجها آنذاك العقيد إسماعيل شيرين كان ضد الجوازة، خاصة إن كان هناك فرق كبير في العمر بينهم، وكانت هتبقى الزيجة التالتة ليوسف شعبان بينما الأولى لنادية، لكن حصلت الزيجة في النهاية، ولما الأميرة فوزية عرفت بزواج بنتها لبست أسود يوم الفرح واعتبرت إن بنتها ماتت.. ومع ذلك الزيجة لم تستمر طويلا سنة أو أقل ووقع الطلاق».