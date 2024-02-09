الممثلة الفرنسية جودريش تتهم المخرجين جاكوت ودويلون بالاعتداء الجنـ سي عليها عندما كانت قاصر

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الممثلة الفرنسية جوديث جودريش شكوى ضد المخرج بينو جاكوت، بتهمة الاعتداء عليها، وذلك نقلاً عن مواقع أجنبية نشرت الخبر منها هيئة الإذاعة البريطانية، التي أكدت أن جودريش اتهمت المخرج الذى يقترب من سن الـ 80 حالياً بتهمة اغتصـ ابها قبل 38 عاما، وتحديداً حينما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.



حصلت الممثلة الفرنسية الشهيرة جوديث جودريش على أول دور رئيسي لها في فيلم عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. والآن، في عمر 51 عامًا، تتحدث جودريش علنًا عما حدث خلف الكواليس، متهمة المخرج الشهير بينوا جاكوت بالاغتـ ـصاب. ويوم الخميس، وجهت ادعاءً صادمًا آخر ضد المخرج جاك دويلون، قائلة إنه اعتدى عليها جنسيًا عندما كان عمرها 15 عامًا. وتقول إن تلك الأحداث وقعت في منزل جين بيركين، شريكة دويلون في ذلك الوقت.

