كارولين عزمي كاجوال وجنا عمرو دياب برفقة صديقها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها أحدث ظهور لها أثناء زيارتها للأهرامات بـ الجيزة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

إيمي سمير غانم

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم برفقة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم والمنتج أحمد السبكي عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جنا عمرو دياب

أثارت جنا عمرو دياب، جدلا بين متابعيها، عقب ظهورها برفقة صديقها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجيه

شاركت لاميتا فرنجيه، متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النجاح رحلة".

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت برفقة شقيقتها مروة صبري، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا والعسل".

ثراء جميل

شاركت الفنانة ثراء جميل، متابعيها صورة جديدة لها، أثناء تواجدها في أمريكا، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام".

إسراء عبد الفتاح

ظهرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، داخل سيارتها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.