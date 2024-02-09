رمضان 2024.. طرح بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "واتش ات" الترويج للأعمال الدرامية التي سيتم عرضها على المنصة خلال موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ونشرت "واتش ات" بوسترات تشويقية منفردة لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" للنجوم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، محمود حافظ، نشوى مصطفى، مايان السيد، هاجر السراج.

تدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذة من فيلم "إمبراطورية ميم" عام 1972 للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان خالد النبوي كانت بمسلسل "رسالة الإمام" وعرض بموسم رمضان 2023.