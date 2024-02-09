فن ومشاهير

رمضان 2024.. طرح بوسترات تشويقية للموسم الثامن من "الكبير أوي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت منصة "واتش ات" بوسترات تشويقية منفردة لأبطال مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" استعدادًا لعرض المسلسل على المنصة بشهر رمضان المقبل 2024.

وتصدرت شخصيات الفنان أحمد مكي البوسترات وهم "الكبير أوي"، "حزلقوم" و"جوني" وحملت الصفحة تعليق: "انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8".

ويشارك بالموسم الثامن المسلسل عدد من النجوم وهم محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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